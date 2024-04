Empoli | Nicola | 'Sana follia per un'impresa storica | su Niang incazzato'

L’allenatore dell’ Empoli Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-2 contro il Torino: “Loro hanno un’identità ben definita e sono molto forti, ma non penso abbiano ... (sportface)

Nicola ha trovato una fondamentale vittoria per 3-2 al 94? contro il Torino: l’Empoli torna a fare punti nel momento decisivo. L’allenatore, intervistato da Sky Sport, ricorda come non sia stato ... (inter-news)