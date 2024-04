Empoli | Nicola | “La mentalità dei ragazzi sta crescendo”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) L’allenatore dell’Davideha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-2 contro il Torino: “Loro hanno un’identità ben definita e sono molto forti, ma non penso abbiano dominato la partita. Ioggi hanno dato tutto in campo e la nostra forza è il gruppo. Per me non esistono titolari e non, ma esiste il gruppo squadra. Ladi tutto il gruppo stadi giorno in giorno“. Il tecnico dei toscani ha poi proseguito: “Stiamo costruendo la nostra identità di partita in partita e abbiamo dato seguito alle prestazioni delle ultime settimane. Il focus deiè esclusivamente sul lavoro e dal mio arrivo abbiamo ribaltato un po’ tutto nelle abitudini. Il campionato non è ancora finito e dobbiamo fare ancora tanti punti. Ripeto, però, di questo ...