Empoli | impresa contro il Torino | 3-2 e salvezza più vicina

(Di sabato 6 aprile 2024), 6 aprile 2024 – L’al fotofinish. La squadra allenata da Nicola supera, 3-2, in pieno recupero il, facendo un bel balzo in avanti in classifica: ora è quindicesimo a 28 punti, fuori dalla zona retrocessione. Decide Niang, entrato a metà della ripresa. L’allenatore degli azzurri lascia inizialmente in panchina Maleh, che ha scontato il turno di squalifica. Il tecnico schiera Bastoni e Pezzella; torna Cerri dal primo minuto. Buon ritmo in avvio di partita. Al 4’ azione di forza di Sanabria, che entra in area e calcia a lato. La replica degli azzurri porta al vantaggio: fa tutto Cambiaghi, che parte dalla sinistra, si accentra e scaglia dai 22 metri in diagonale un destro terrificante, che non dà scampo al pur bravo Milinkovic Savic. La reazione del Toro si fa attendere: solo al 16’ il solito Sanabria spara dal ...