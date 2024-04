Emergenza sanitaria nell’hotel Notte da incubo per gli studenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) Hanno iniziato a sentirsi male nel cuore della. Dolori addominali, vomito e diarrea: i sintomi erano quelli tipici del disturbo gastrointestinale. Il malore ha iniziato a prendere un numero sempre maggiore di persone, tra ragazzi e adulti. Alla fine, sono 52, su un totale di circa 250, gli ospiti del Grand Hotel Nizza& Suisse di viale Verdi finiti in ospedale per una presunta intossicazione alimentare, su cui devono comunque arrivare le conferme degli specialisti dell’Asl. A cena, glie i professori avevano mangiato un primo a base di panna, un secondo di carne e il dolce. Fino al primo pomeriggio di ieri, le persone colpite da malore erano ricoverate nei pronto soccorso di Pescia, Pistoia, Lucca e Prato, Empoli e San Giovanni di Dio, a Firenze. Le prime chiamate per i soccorsi al 118 sono giunte intorno alle due di ieri mattina: ...