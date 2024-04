Elvis Intimo sexy sbarca a teatro | Una ventata rock per ripartire

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) "Stiamo bene, è un periodo positivo e, soprattutto, si ricomincia a suonare: iniziare una nuova avventura live è sempre stimolante". Non più solo l’elegante e iconico storytelling mosso dal pop elettronico di Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi. I Baustelle hanno deciso di risfoderare le chitarre perché si sono convinti di voler far risuonare lo spiritodiPresley nella calda atmosfera dei teatri. Per questo hanno creato il tour "2024" che l’8 aprile (ore 20,45) fa tappa alVerdi di Firenze. Un’ottima occasione per ascoltare i cavalli di battaglia della band di Montepulciano, soprattutto quelli del nono lavoro in studio "". "Portare ’’ a ...