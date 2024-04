Elezioni Firenze | Eike Schmidt è ufficialmente il candidato sindaco del centrodestra | Chiederò l' aspettativa come direttore di Capodimonte

Il nome di Eike Schmidt era in lizza da tempo per la candidatura a sindaco di Firenze , almeno da quando si è avuta la conferma che il suo mandato alla direzione degli Uffizi non potesse essere ... (open.online)

Firenze, 6 aprile 2024 – “E’ arrivato il momento, oggi è il giorno giusto per annunciarlo”, le prime parole da candidato sindaco per il centrodestra a Firenze risuonano in piazza Signoria. In rampa ... (lanazione)