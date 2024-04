Elezioni Corea del Sud | duello tra DPK e PPP

(Di sabato 6 aprile 2024) Il 10 aprile si terranno legenerali indel Sud. Questioni che vanno dalla ripresa economica, alla disoccupazione, ai diritti di genere e delle minoranze e agli affari esteri sono in cima alle preoccupazioni di molti elettori. Attese ledel Sud I sudni si recheranno alle urne per legenerali il 10

Ci sono diversi modi per sfruttare l’intelligenza artificiale nella politica, alcuni positivi e altri negativi. È un assunto espresso più volte e due casi concreti per avvalorarlo arrivano dalla ... (formiche)

La Corea del Nord ha lanciato un Missile balistico non specificato nel Mar del Giappone . Lo ha riferito l'esercito sud Corea no citato dall'agenzia di Seul Yonhap. Corea del Nord , lanciati... (ilmattino)

Microsoft ha pubblicato un rapporto che analizza le principali minacce informatiche provenienti dai paesi asiatici. La Cina avrebbe provato già a gennaio scorso a usare l'IA generativa per ... (repubblica)

Intelligenza artificiale, Microsoft: "La Cina la userà per influenzare Elezioni" - Sfruttando le possibilità dell’intelligenza artificiale, nel prossimo futuro la Cina potrebbe provare a influenzare le Elezioni negli Usa, in Corea del Sud e in India. L’allarme è stato lanciato da un ...tg24.sky

Sud Corea alle urne, un indebolito Yoon cerca di risalire la china - Il presidente, che intende riconquistare la maggioranza parlamentare, ha votato in anticipo in vista delle Elezioni del 10 aprile, che vedono il suo partito segnato da scandali e dall'insoddisfazione ...agi

L'allarme di Microsoft: "La Cina usa l'IA per influenzare le Elezioni in USA, Corea del Sud e India" - Microsoft ha pubblicato un rapporto che analizza le principali minacce informatiche provenienti dai paesi asiatici. La Cina avrebbe provato già a ...repubblica