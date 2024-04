Elezioni comunali | due mesi al voto | ecco le sfide a Bergamo | Cremona e Pavia Dove resiste il campo largo?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) Leamministrative in Lombardia dell'8 e il 9 giugno - stessa tornata delle Europee – coinvolgeranno il 64% dei Comuni in regione (961 su 1.502), e per la stragrande maggioranza le amministrazioni coinvolte appartengono a centri con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (il 96% circa). Poco sotto i 40 (37, per l'esattezza), i Comuni alcon più di 15.000 abitanti, con la possibilità del doppio turno (in base al Censimento 2021 in quest'ultimo insieme entrano per la prima volta Agrate Brianza, Casalpusterlengo e Concesio, mentre Casalmaggiore, nel cremonese, sceso sotto la soglia dei 15.000 cittadini, 'retrocede' nel primo). Tre i capoluoghi di provincia al rinnovo di giunta:, mentre Uggiate con Ronago, piccolo borgo del comasco, farà il suo esordio assoluto alle ...