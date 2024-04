Elezioni amministrative Paolisi | Maietta prova il bis | “Per nuovi risultati da raggiungere”

Tempo di lettura: 2 minuti“La mia candidatura è la normale prosecuzione di una scelta fatta diversi anni fa insieme ad un gruppo di amici che avevano come me una visione diversa del nostro paese, ... (anteprima24)

Tempo di lettura: 2 minutiLa Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno Virginia Villani è intervenuta in merito alle Elezioni amministrative di Giugno, per chiarire ... (anteprima24)