Elezioni a Firenze | Schmidt annuncia la candidatura e chiede l’aspettativa per Capodimonte A Napoli partono le proteste

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 aprile 2024) Il nome di Eikeera in lizza da tempo per laa sindaco di, almeno da quando si è avuta la conferma che il suo mandato alla direzione degli Uffizi non potesse essere rinnovato. Dal 2023, sono iniziati i corteggiamenti dei big del centrodestra. Durante la trattativa, qualcuno sospettava che al cittadino tedesco naturalizzato italiano fossero stati offerti dei «paracadute» in altri poli museali italiani. Teorie. I fatti raccontano che a gennaioha ricevuto la nomina a direttore generale del Museo e Real Bosco di, a, dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. A meno di 100 giorni dall’insediamento ufficiale, lo storico dell’artee scioglie la riserva: «Oggi stesso – 6 aprile ...