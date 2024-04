Educatori degli asili e genitori imparano a liberare le vie aeree

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024)e famiglie sono i destinatari dell’iniziativa che, tre anni dopo l’ultima volta, il Comune e la Croce Azzurra di Vigevano ripropongono: tema, la disostruzione delle viein età pediatrica. Un’iniziativa che ha già riscosso grande successo perché, accanto ai 70 operatori iscritti, sono arrivati 45 familiari. Alle sei date già fissate possono partecipare anche coloro che avevano sostenuto il corso nel 2021 a titolo di “refresh“. Gli incontri dureranno due ore, una dedicata alla teoria e l’altra alla pratica, e saranno diretti da Emanuela Dellapiana, istruttrice della Croce Azzurra. Si svolgeranno nell’auditorium dell’asilo Cocconi Cervu di via Beatrice d’Este. Per le famiglie la data del 13 aprile è già esaurita mentre ci sono ancora posti per il 20 aprile e il 18 maggio. Per ...