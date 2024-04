Edoardo Fadini e la critica militante | visionario e polemico | si battè un teatro oltre il consueto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) C’era una volta lateatrale… E oggi? Esistono ancora i critici naturalmente ma lateatrale, come funzione culturale socialmente riconosciuta, sembra tramontata da un pezzo. La sua ultima età d’oro ha coinciso non casualmente con gli anni Sessanta e Settanta, in particolare quelli a cavallo del ’68: un periodo incredibilmente vivo ine fuori, pieno di utopie, passione civile e politica, attese palingenetiche, radicalità estetica e ideologica, prima che la violenza della lotta armata cancellasse per sempre ogni possibilità di cambiamento reale della società italiana. In quegli anni ilvisse una stagione fiammeggiante, irripetibile, con epici scontri fra difensori del vecchio e sostenitori del nuovo, mentre si affermavano i protagonisti della prima generazione della neoavanguardia: da Carmelo ...