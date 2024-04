(Di sabato 6 aprile 2024)popolari come strumento per rigenerare i centri urbani di Lecce e provincia, con un investimento complessivo - trae costruzione di- da 44,5di euro. Il...

Pubblicato il 24 Gennaio, 2024 Aprirà a Marzo il cantiere per realizzare in viale Moncada 27, a Librino , due edifici di 32 alloggi ciascuno di edilizia economica e popolare . Una possibilità che si ... (dayitalianews)

7.55 I carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito 9 arresti , 2 in carcere e 7 ai domiciliari, a seguito di indagini sulla gestione degli alloggi di edilizia popolare del ... (televideo.rai)

In una conferenza stampa promossa dalla Regione Campania , con il Presidente Vincenzo De Luca, l’Assessore all’urbanistica Bruno Discepolo e il Presidente dell’ERP David Lebro, sono stati presentati ... (laprimapagina)

Edilizia popolare, ecco il piano: restyling e nuovi alloggi. Pronti 44,5 milioni per il Salento - Alloggi popolari come strumento per rigenerare i centri urbani di Lecce e provincia, con un investimento complessivo - tra restyling e costruzione di nuovi alloggi - da 44,5 milioni di euro. Il piano.quotidianodipuglia

Sociale: a i Passi assegnati i locali all’associazione Autismo Pisa - Prende così vita il progetto di housing sociale pensato per i locali a piano terra degli edifici di Edilizia popolare nel quartiere ...lanazione

Abitare insieme: un confronto sull’Edilizia popolare nei territori della Città futura - Pescara – Abitare insieme: un affresco comune a partire dall’Edilizia popolare nei territori di Pescara, Spoltore e Montesilvano. La giornata, organizzata dal Dipartimento di Architettura ...hgnews