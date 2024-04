“È sparito | non va in Honduras” Isola dei Famosi | è mistero sul concorrente big | cosa si è saputo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 6 aprile 2024) Siamo ad appena due giorni di distanza dall’inizio dell’dei, ma le sorprese sono già dietro l’angolo. Unche davano per sicuro sarebbeda un momento all’altro, quindi la sua presenza insarebbe fortemente a rischio. Anche se poi è emerso qualdi inaspettato, che ha aperto una vera e propria discussione sui social network. L’deiha annunciato il cast ufficiale, che dall’8 aprile in poi si darà battaglia per la sopravvivenza e la vittoria. Ma unsarebbe, dunque potremmo non vederlo sbarcare. Il diretto interessato non ha fatto sapere nulla di sé per diverso tempo, poi improvvisamente è successa unainaspettata. E ora ...