(Di sabato 6 aprile 2024) Secondo la psicologa Viola Nicolucci, specializzata in cyberpsicologia, il videogioco può avere un impatto positivo in termini di salute mentale e come strumento educativo e culturale

Ci sono delle stelle nella Via Lattea che si comportano in modo strano - Delle stelle zombie al centro della Via Lattea sembrano più giovani di quanto sono in realtà. Il motivo Mangiano altre stelle che orbitano nei loro paraggi ...tecnologia.libero

E se i videogame facessero bene - Un ribaltamento dei presupposti più diffusi oggi, che tacciano i videogame come responsabili di apatia e isolamento degli adolescenti: "Noi adulti guardiamo al presente dei giovani con davanti le ...repubblica

Lara Croft è stata eletta personaggio più iconico di sempre nei videogiochi - Un sondaggio indetto dalla BAFTA ha finalmente svelato il personaggio più iconico nel panorama videoludico. Con oltre 4.000 giocatori coinvolti da ogni angolo del mondo, la classifica si è rivelata un ...ilbosone