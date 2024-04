È pioggia di denunce “gender” | il ddl Zan scozzese scatena il delirio

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 6 aprile 2024) Una farsa, l’emblema della follia dell’integralismo, lo zenit del buonsenso. Abbiamo speso ogni definizione possibile per l’Hate Crime Act entrato in vigore lo scorso primo aprile in Scozia. I fatti sono noti: il provvedimento estende il crimine di “incitamento all’odio”, finora contemplato soltanto per i casi di razzismo, anche a chi esprime idee contrarie all’identità di genere. In soldoni: può essere considerato un episodio di odio dire che gli uomini non possono essere donne oppure che i sessi sono soltanto due e non ottomilatrecentoquarantatre come sostenuto dalla galassia Lgbt. Un vero e proprio attentato alla libertà di espressione, ma non solo. La legge ha spinto gli iper-sensibili a rivolgersi alle autorità per ogni minuzia e il risultato è sotto gli occhi di tutti: migliaia dinel giro di pochi giorni.di delazioni in Scozia, ...