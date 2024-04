E noi occidentali | quali valori difendiamo? La domanda non banale di Malraux

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 aprile 2024) Andréè indubbiamente, come altri hanno detto, uno scrittore ideologico nell’accezione che può avere l’immagine, anzi il concetto, di un autore in grado di strappare l’ideo... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti