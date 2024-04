È gelosa | lui la riempie di botte Per l’uomo “braccialetto“ e divieto di avvicinamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) Il giorno di Pasquetta ha chiamato il 112 per chiedere aiuto, piena di lividi e graffi sul corpo ha raccontato agli agenti di essere stata picchiata dal marito. In casa i segni della lite furiosa erano evidenti. E così è venuto tutto a galla: la donna ha raccontato che negli ultimi mesi la convivenza si era deteriorata a causa dei comportamenti del marito che la offendeva e minacciava di cacciarla via di casa. È saltato fuori che già nel 2018 aveva chiamato la polizia a seguito di una aggressione ad opera del marito ma in quell’occasione non aveva sporto denuncia. Ma stavolta lui l’ha minacciata con un coltellaccio da cucina lungo venti centimetri. L’ha graffiata, presa per i capelli e strattonata fino a mandarla a sbattere contro una porta. All’origine della lite la gelosia della donna, madre dei suoi tre figli, convinta che lui la stesse tradendo. Il gip, Valerio D’Andria ha ...