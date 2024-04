Droga | latitante napoletano a Valencia tradito dai parenti sui social

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 6 aprile 2024) Era ricercato dall'ottobre del 2021 ma, grazie ai suomolto attivi nei, è stato catturato a. Vincenzo Matacena, 39 anni, originario del Rione Traiano a Napoli e ricercato da 3 anni, è stato rintracciato dai carabinieri del Nucleo Operativo di Bagnoli; si era rifatto una vita come pizzaiolo in Spagna. Per la corte di Appello di Napoli deve scontare una pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione dia fini di spaccio.