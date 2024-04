Dramma in campo | morto calciatore per arresto cardiaco | rinviate tutte le partite

(Di sabato 6 aprile 2024) Un’altra tragedia ha sconvolto il mondo del calcio: unalgerino della divisione d’onore Blida, una delle divisioni inferiori, èin seguito a un fataleavvenuto durante la partita. Secondo quanto riportano i media algerini, tra cui il sito di notizie SabqPress, Anouar Oum Riche, 30 anni, èdopo diversi tentativi per rianimarlo. Mondoincrolla a terra e muore a 25 anni NOME La Federcalcio del Paese nordafricano ha espresso le condoglianze attraverso il profilo Facebook. Le cause del decesso non sono state ancora comunicate. La Lega di Blida ha annunciato chele ...

