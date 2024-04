Drago blu | la mortale lumaca di mare che ruba il veleno alla sua preda

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 6 aprile 2024) IlBlu: un Piccolo e Letaletore delNome:blu (Glauco atlantico) Dove Vive: Oceani Atlantico, Pacifico e Indiano Caratteristiche Uniche Ilblu, noto come rondine dio angelo azzurro, è unadilunga fino a 3 centimetri. Le sue "ali" decorate lo rendono simile a un Pokémon. Stile di Vita Straordinario Galleggiando con una bolla d'aria nello stomaco, ilblu si mimetizza galleggiando a testa in giù sulla superficie dell'oceano, grazie al suo colore blu brillante e dorso grigio-argenteo. Alimentazione e Difesa Si nutre di creaturese come gli uomini portoghesi