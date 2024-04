Dottori aggrediti | la decisione dell’ambulatorio fa discutere | “Troppa maleducazione”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 6 aprile 2024) Prima la dottoressa aggredita, poi non va meglio con la sostituta: l’ambulatorio prende lache fa moltoOramai in città non si sta parlando d’altro da giorni. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che si tratta di un episodio che non si verifica tutti i giorni. Ci troviamo a Cortoghiana, una frazione di Carbonia, nel Sulcis dove sta facendo moltoladi un ambulatorio. Lo stesso che per due anni non ha avuto medici, ora da quasi un mese non ha la dottoressa titolare dello studio che conta almeno 1.500 pazienti. Dottoressa aggredita (Pixabay Foto) Cityrumors.itLa sostituta, invece, è durata come un “gatto in tangenziale”: per la precisione dieci giorni dopo che aveva ricevuto insulti ed attacchi verbali. Troppo per la professionista che ha deciso di andarsene. Un problema ...