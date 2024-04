(Di sabato 6 aprile 2024) Idi interesse suia scendere,due anni di aumenti costanti seguiti alle decisioni di politica monetaria della Bce. Lo afferma il Codacons, che ha analizzato l'andamento deinell'ultimo periodo. Rispetto altoccato ascorso, quando idi interesse suisi sono attestati sopra il 4,9%, si assiste ad una generalizzata inversione di tendenza che interessa sia ifissi che quelli variabili spiega l'associazione. Chi oggi accende un finanziamento a tasso fisso per l'acquisto della prima casa si ritrova un Taeg tra il 2,7% e il 2,8%, in deciso ribasso rispetto al 3,7% di media di2023. Ciò equivale ad un rata mensile più bassa, con ...

La serie ha registrato un numero record di spettatori sulla piattaforma digitale nuovo record per X-Men '97, che dopo appena due episodi ha fatto registrare un numero impressionante di spettatori. ... (movieplayer)

Un saluto commosso a un circuito che ha dominato le scene di questo sport, costola del più antico e seguito tennis, per ben undici anni . Il World Padel Tour è ufficialmente terminato col Master ... (metropolitanmagazine)

Dopo record di novembre i tassi dei mutui iniziano a calare - I tassi di interesse sui mutui iniziano a scendere, Dopo due anni di aumenti costanti seguiti alle decisioni di politica monetaria della Bce. Lo afferma il Codacons, che ha analizzato l'andamento dei ...ansa

Salernitana e il record negativo di punti in Serie A: ecco a chi appartiene - Dopo trentuno giornate la Salernitana si trova all'ultimo posto ... Salernitana: servono almeno quattro punti per non stabilire un nuvo record negativo A sette turni dal termine, infatti, il club di ...corrieredellosport

Borsa: tema tassi frena rally, Europa chiude in rosso la settimana, record oro - Milano, 6 mar. (Adnkronos) - Sono le materie prime a tenere banco nell'ultima settimana di Borsa, con i mercati finanziari segnati, in particolare, dall'incertezza sui tagli dei tassi d'interesse che ...lanuovasardegna