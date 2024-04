Dopo 40 anni riapre la Valeriana tra Desco e il chiosco al Masino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) In estate riaprirà la storica. Tredi lavori e tre milioni di euro sono stati investiti per ripristinare il collegamento ciclopedonale fra l’abitato di, nel comune di Morbegno, e ilal, nel territorio del comune di Ardenno, che consente di evitare il passaggio sul Tartano, offrendo una via di fuga in caso di chiusura della viabilità principale. Il transito sullastorica, l’antica mulattiera che corre lungo la base del versante retico e risalente al 250Cristo, era stato vietato con ordinanza comunale nel 1985, a causa dei continui smottamenti nella zona. Ad annunciare l’apertura nel corso dell’estate, al termine dei lavori di messa in sicurezza, è stato il presidente della Comunità montana di Morbegno, Emanuele ...