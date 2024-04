Dopo 35 anni l’Aeronautica Militare dice addio al caccia Amx “Ghibli”

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 6 aprile 2024)35di onorato servizio l'AeronauticaalAMX "". La cerimonia di congedo è avvenuta venerdì 5 aprile 2024 sulla base aerea di Istrana, in provincia di Treviso, alla quale, nel 1989, fu assegnato il primo esemplare. Il clou dell'evento è stato il sorvolo di una formazione di AMX scortati da un Tornado, un Eurofighter e un F-35: in pratica tutte le generazioni di velivoli aero-tattici attualmente in linea nella Forza Armata.Erano presenti diverse autorità istituzionali, militari, civili e religiose tra le quali lo stesso Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti che questo velivolo lo ha pilotato nella sua carriera e non ha voluto rinunciare a un ultimo volo su quello che, amichevolmente, ...