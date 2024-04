Donne | meno occupate con 3 figli ma

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 6 aprile 2024) 23.00 In Italia tra i 25 e i 54 anni lavora il 62% dellema la percentuale sale al 64,7% per lesenzae crolla al 40,9% per quelle con 3 o più.Emerge dai dati Eurostat sull'occupazione femminile in base al numero die istruzioni, nel 2022. Incide molto il livello di studio.Con 3 o più,infatti, lavora il 77,6% dilaureate e il 21,3% di quelle con la terza media. Condi età inferiore ai 6 anni, è occupato il 16,7% dellecon istruzione media inferiore e il 73,3% di quelle laureate.