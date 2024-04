Donna incinta presa a calci e pugni | costretta ad abortire | svolta nelle indagini

La Donna aggredita a Roma Termini è una borseggiatrice/ Ritorsione dei capi: “Hai rubato troppo poco” - La Donna incinta picchiata nel pomeriggio di venerdì a Roma Termini è una borseggiatrice: la rivolta del clan contro di lei sul vagone per Rebibbia ...ilsussidiario

Arrestata per la terza volta in meno di un mese per tentato furto in appartamento. Ma è incinta e resta libera - Arrestata per la terza volta in meno di un mese per tentato furto in appartamento. Due di tali episodi sono accaduti a Pozzuolo Martesana. Anche in questo caso, a fermarla è stato l’inquilino della c ...primalamartesana

Roma, Donna pestata a sangue dalle borseggiatrici a Termini: il video choc - Il profilo Instagram Welcome to Favelas ha condiviso il video scioccante di una Donna che è stata brutalmente picchiata alla stazione Termini di Roma. Secondo le indagini, la vittima è una borseggiatr ...la7