Don Camillo | tutto quello che c’è da sapere sul film su Rete 4

(Di sabato 6 aprile 2024) Don: trama, cast e streaming delsu4 Donè un classico del cinema in onda questa sera, sabato 6 aprile 2024, su4 alle ore 21.20. Si tratta di una pellicola del 1952 diretta da Julien Duvivier. La pellicola è liberamente ispirata ai personaggi creati da Giovannino Guareschi, Done Peppone, interpretati da Gino Cervi e Fernandel. Vediamo trama e cast. Trama In un piccolo paese della Bassa Padana, Don, il robusto e combattivo parroco, e Peppone, il sindaco comunista, si trovano perennemente in contrasto, ma dopo scontri talvolta violenti, finiscono col mettersi d’accordo, lasciandosi guidare dal buon senso. Mentre i rossi festeggiano, in un comizio, la loro vittoria alle elezioni, Donfa suonare le ...

Il ritorno di Don Camillo - Trama: Don Camillo, parroco di Brescello, è stato mandato in esilio in un paesino di montagna. Quell'allontanamento avrebbe dovuto far comodo al sindaco comunista Peppone, suo acerrimo nemico, e ...libero

