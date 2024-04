Domenica In | gli ospiti del 7 aprile | tanti attori intervistati da Mara Venier

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 6 aprile 2024)In, glidanella puntata in onda il 7, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 30^ puntata di ‘In’ condotta da. LEGGI ANCHE: Federico Massaro rivela cosa è accaduto dopo il Grande Fratelloglie le sorprese in studio. La puntata si aprirà con un ampio spazio dedicato ai Pooh, i quali oltre a presentare i loro prossimi impegni artistici, si esibiranno con alcuni grandi successi come “Uomini soli” e “Pensiero”. L’attore e comico Francesco Paolantoni, sarà protagonista di un’intervista tra ...