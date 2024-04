Domenica di riposo anche per i negozi gestiti da robot | la controversa sentenza in Germania

(Di sabato 6 aprile 2024) Un tribunale amministrativo dell'Assia, in, ha sentenziato cheautomatizzati -solo da casseiche - debbono rispettare ille,alla luce di un principio cristiano sancito dalla costituzione tedesca.

In Germania di Domenica riposano anche i 'robot' - Da quando quattro anni fa ha lanciato i suoi negozi completamente automatizzati, la catena di supermercati regionali tedesca 'Tegut' ha dovuto ingaggiare una battaglia legale su un principio sancito d ...ansa