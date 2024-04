Disney modifica l’uscita di molti suoi film | ecco quando vedremo Oceania e gli altri

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 6 aprile 2024) Risale allo scorso venerdì la notizia del rinvio di diversiprodotti da WaltPictures. Fra i vari prodotti coinvolti troviamo il live action di Oceania, Toy Story 5 e Tron:Ares con Jared Leto. Lo aveva annunciato Dwayne Johnson insieme alle sue figlie con un video pubblicato sui canali social della: il live action di Oceania si farà! Il, previsto per giugno 2025, è stata però rinviato al 10 luglio 2026. Arriverà invece a novembre di quest’anno il sequel animato di Oceania, come annunciato da WaltPictures qualche mese fa. Logo dellaPixar, fonte: Pixar AnimationsFissata invece per il 19 giugno 2026di Toy Story 5: la pellicola seguirà gli eventi del quarto capitolo del 2019, che ha saputo superare il miliardo di dollari ...