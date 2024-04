Disforia di genere | trattamento sbagliato per gli adolescenti al Careggi di Firenze

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 6 aprile 2024) AGI - "Il 4 aprile mi è arrivata la risposta, del ministro Orazio Schillaci, che dice che la visita ispettiva disposta dal ministero della Sanità mi ha dato ragione perché ha riscontrato errori procedurali e inadempienze da parte dell'ospedalein riferimento in particolare all'assistenza psichiatrica specializzata per l'infanzia. Questi bambini a cui si somministra un farmaco che blocca la pubertà secondo i protocolli vigenti devono avere una particolare assistenza neuropsichiatrica infantile specializzata che evidentemente non è stata attuata nelle forme dovute, tanto è vero che il ministero ci informa che dopo l'ispezione di gennaio c'è stata anche una comunicazione alla Regione Toscana, che ha la competenza sull'ospedale, ma anche alla procura perché un'avvocatessa, e non io, ha presentato un esposto e la procura ha aperto un ...