Disforia di genere | Schillaci | “A Careggi riscontrate diverse criticità”

(Di sabato 6 aprile 2024) Firenze, 6 aprile 2024 – L'audit degli ispettori del ministero della Salute al centro dididiha riscontrato trenella gestione dei pazienti in età evolutiva, ovvero minori. È quanto si ricava dalla risposta scritta a una interrogazione del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, oggi a Firenze per alcune iniziative elettorali, firmata dal ministro Orazio. Nello specifico, dall'estratto della relazione predisposta dalla direzione della programmazione sanitaria del dicastero, emerge nell'ordine il non corretto recepimento della determina Aifa del 2019 circa l'obbligo di esigere necessariamente il supporto psichiatrico per l'avviamento del trattamento con la triptorelina, la mancata trasmissione all'agenzia del farmaco dei dati di monitoraggio clinico, ...