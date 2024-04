Dio ti punirà per questa domanda | paura al campo rom per l' inviata di Rete 4

(Di sabato 6 aprile 2024) Un buco nero di legalità che crea un buco nero nella casse comunali. Di fatto, i contribuenti pagano (profumatamente) le bollette alrom abusivo. Storie note, in quelle parti d'Italia che sembrano voler tollerare certe zone d'ombra in nome di una fraintesa solidarietà. Ma quello che registrano le telecamere di Fuori dal coro, il programma di approfondimento e inchieste di4 condotto dal vulcanico Mario Giordano fa comunque ribollire il sangue a molti telespettatori, che si scatenano nei commenti sui social in tempo reale. L'di Giordano, Costanza Castiglioni, accende i riflettori sul caso-limite di Mantova dove ilnomadi di viale Learco Guerra ospita ben 35 famiglie, per un totale di 110 persone, ospite più ospite meno. Bene, dal 2016 nessuno di loro ha pagato alcun tipo di tributo al Comune. ...

