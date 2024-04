Dinamo Zagabria | il presidente chiama Modric | il messaggio particolare

(Di sabato 6 aprile 2024) Lae il suohanno deciso di comprare una pagina del quotidiano Marca per mandare unIldellaha deciso di acquistare una pagina nell’edizione odierna del quotidiano spagnolo Marca per inviare unchiaro a Luka– «Unisciti a noi! Ha senso, tutto

Cinquantuno arresti e tre agenti di polizia feriti . Questo il bilancio dei disordini avvenuti ieri sera a Spalato al termine della partita tra l’Hajduk e la Dinamo Zagabria , in occasione della ... (sportface)

Scontri in Hajduk Spalato-Dinamo Zagabria , partita fra due delle squadre più importanti della Croazia, valida per le semifinali della Coppa Nazionale. Successo per 0-1 da parte degli ospiti, poi il ... (calcioweb.eu)

Rossoblù in prestito, Rog dopo il rientro in campo: «Mi sento bene e sono felice, spero di…» - Le parole del centrocampista Marko Rog dopo il rientro in campo: le dichiarazioni del giocatore di proprietà del Cagliari Un passo alla volta. Marko Rog rientra campo dopo il lungo infortunio patito n ...cagliarinews24

Agguato, scontri e fiamme a fine partita: 51 arresti - Assurdo quanto avvenuto mercoledì sera al termine della semifinale di Coppa. La gara, vinta per 0-1 dagli ospiti, ha vissuto sul finale attimi di grande tensione dovuta ad un vero e proprio agguato da ...calciomercato

Cagliari, Rog al rientro: il centrocampista in campo con la Dinamo Zagabria – FOTO - Cagliari, Rog al rientro: il centrocampista in campo con la Dinamo Zagabria, nel match contro l’Hajduk Spalato Finalmente la fine del calvario per Marko Rog, giocatore del Cagliari, che dopo l’ennesim ...cagliarinews24