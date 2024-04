Dilettanti Giocatori in quota | sondaggio Figc-Lnd

(Di sabato 6 aprile 2024)fra le società di Eccellenza e Promozione, promosso dal Comitato Toscana-Lnd, in merito al mantenimento dell’obbligo di far giocare due giovani innella prossima stagione calcistica 2024/25. L’ultimo Consiglio direttivo della Lega Nazionaleha dato ampio margine decisionale alle regioni. "Tenuto conto della fase transitoria - ha spiegatio il presidente toscano, Paolo Mangini - è emerso un orientamento teso a dare autonomia ai Comitati". Le decisioni quindi verranno prese a seguito di unfra i club. "La palla passa alle società - conclude il presidente Mangini - che dovranno dare un’indicazione: lasciare la regola uguale senza cambiare nulla oppure diminuire o togliere l’obbligo dei giovani in?". F. Que.

Diletta Leotta trattata come una comune mortale a Berlino: “Non mi hanno fatto entrare in discoteca” - La conduttrice radiofonica ha raccontato di essere stata “rimbalzata” in maniera molto brutta durante il tentativo di andare a ballare: ecco le sue parole.libero

