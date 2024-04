Diffidati Milan-Lecce | rossoneri a rischio squalifica in vista del Sassuolo

(Di sabato 6 aprile 2024) Idi: ecco chi sono iindel match contro ildella settimana successiva. Ben tre giocatori tra le fila della squadra di Pioli rischiano di saltare la partita contro i neroverdi qualora dovessero essere ammoniti nel match contro i salentini: si tratta di Musah, Thiaw e Tomori, che dovranno pertanto cercare di evitare di rimediare un cartellino giallo per non essere fermati dal giudice sportivo per un turno. SportFace.

Alle 18:00 di oggi, domenica 17 marzo Atalanta e Fiorentina scenderanno in campo in occasione della partita della ventinovesima giornata di Serie A. Un appuntamento imperdibile, tra due squadre ... (sportface)

Tutto pronto per Fiorentina-Milan , match della trentesima giornata di Serie A 2023/2024, in programma alle 20:45 di sabato 30 marzo nella cornice del Franchi. Si tratta di un match clou nei cammini ... (sportface)

Fiorentina-Milan è pronta ad andare in scena. Loftus-Cheek è tra i diffidati rossoneri della sfida, ma non è il solo (pianetamilan)

Milan-Lecce, le probabili formazioni: sorpresa Pulisic, Gotti ne recupera uno - In vista della gara contro il Lecce in programma domani 6 aprile alle ore 15:00, Stefano Pioli dovrà sopperire a due assenze importanti. Malick Thiaw, alle ...footballnews24

Udinese-Inter, Cioffi cambia in attacco! La probabile formazione – TS - L’Udinese sarà la prossima avversaria dell’Inter in campionato. Cioffi, senza un attaccante di punta, reinventa l’attacco: la probabile formazione ATTACCO – L‘Udinese, invischiata nella lotta per non ...informazione

Tegola Milan: infortunio e niente Lecce - Milan, Thiaw ko: qual è il problema che ha fermato il tedesco ... con i primi due che con ogni probabilità partiranno dal 1', nonostante l’inglese sia in diffida. Pioli ha ammesso come sia stata fatta ...milanlive