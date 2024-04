Diciassette sculture dell’albanese Xhixha si aggiungono all’esposizione diffusa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) “Legnano, sublimi distorsioni riflesse“, la mostradelle cinquedi Helidonallestita in città per guidare i cittadini in un itinerario coinvolgente che consente di vedere il centro storico attraverso uno sguardo nuovo, ha ora un nuovo sviluppo, da oggi fino al 2 Giugno, graziedi 17 opere scultoree all’interno delle sale espositive di Palazzo Leone da Perego. Sei sale dove il susseguirsi di acciai lucidi e specchiature si alterneranno a cromie intense, campiture ampie e squarci di luminosità. Helidon Xhixh, scultore di origine albanese, attualmente vive e lavora tra Milano e Dubai e proviene da una famiglia di artisti: in occasione dell’inaugurazione della mostra a Palazzo Leone da Perego, in programma oggi alle 18, sarà possibile effettuare una visita guidata dallo ...