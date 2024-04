Diana Puddu vince The Voice Senior 4

(Di sabato 6 aprile 2024)La quarta edizione di Theha la sua vincitrice. Ha 60 anni ed è originaria di Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari. Nel corso della finalissima del talent show condotto da Antonella Clerici, in onda stasera su Rai1, a trionfare è stata infatti, rappresentante del team di Gigi D’Alessio, con il 45,06% dei voti. Allo scontro finale, insieme a lei, sono arrivati Mario Rosini, secondo con il 28,4% e in squadra con Arisa, Sonia Zanzi (16.11%) del team Clementino e il compagno di squadra Luca Minnelli (10,44%). The4: chi è, oltre a dedicare tutta la sua vita alla famiglia e alle faccende domestiche, ha ...

