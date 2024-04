DIANA PUDDU | “A THE VOICE SENIOR HO PORTATO IL PROFUMO DELLA MIA SARDEGNA”

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 6 aprile 2024)– The«Hoin questo talent la mia famiglia, tutti gli amici del mercato, il mare e ilmia bellissima. Non mi manca più niente».è raggiante dopo il trionfo a The. Casalinga, cantante autodidatta, quartese, di 60 anni, con la sua voce ha stregato il pubblico che l’ha incoronata ugola d’oro con il 45.06 % delle preferenze. Concorrente nel team di Gigi D’Alessio (che l’ha definita «un fenomeno»), ha battuto gli altri tre concorrenti: il secondo classificato Mario Rosini (Team Arisa), la terza Sonia Zanzi (Team Clementino) e il quarto Luca Minnelli (Team Gigi D’Alessio). Non aveva nessuno in gara, in ...