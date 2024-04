DIANA PUDDU | “A THE VOICE SENIOR HO PORTATO IL PROFUMO DELLA MIA SARDEGNA”

(Di sabato 6 aprile 2024)– The«Hoin questo talent la mia famiglia, tutti gli amici del mercato, il mare e ilmia bellissima. Non mi manca più niente».è raggiante dopo il trionfo a The. Casalinga, cantante autodidatta, quartese, di 60 anni, con la sua voce ha stregato il pubblico che l’ha incoronata ugola d’oro con il 45.06 % delle preferenze. Concorrente nel team di Gigi D’Alessio (che l’ha definita «un fenomeno»), ha battuto gli altri tre concorrenti: il secondo classificato Mario Rosini (Team Arisa), la terza Sonia Zanzi (Team Clementino) e il quarto Luca Minnelli (Team Gigi D’Alessio). Non aveva nessuno in gara, in ...

Diana Puddu La quarta edizione di The Voice Senior ha la sua vincitrice. Ha 60 anni ed è originaria di Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari. Nel corso della finalissima del talent show ... (davidemaggio)

Ha gli occhi ancora increduli Diana Puddu , la casalinga di Quartu Sant’Elena, in provincia di cagliari, che è ha trionfato a “The Voice Senior”. E spesso le si inumidiscono di lacrime. Anche quando, ... (milleunadonna)

DIANA PUDDU superstar: incanta la Unipol Domus con “Ti Sento” - 16 mila persone incantate dalla grande voce di DIANA PUDDU, vincitrice di The Voice Senior su Raiuno, che si è esibita prima della sfida tra Cagliari e Atalanta.cagliaripad

Dal palco di The Voice Senior alla Unipol Domus: una maglia del Cagliari per DIANA PUDDU - Cagliari DIANA PUDDU, fresca vincitrice di “The Voice Senior”, talent show in onda su Rai 1, è statya ospite oggi all’Unipol Domus. La casalinga di Quartu Sant’Elena, aspirante cantante, tifosa rossob ...lanuovasardegna

Antonella Clerici, il pranzo con tutto il cast di The Voice dopo la finale: da Clementino a Gigi D'Alessio - The Voice Senior, che ha visto trionfare DIANA PUDDU, è stata un'edizione di successo. Durante il programma di Antonella Clerici non sono mancate ...ilmattino