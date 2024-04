Di Ponte presenta la lista Lancia la campagna e annuncia i progetti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) "Terranuova Futura". È questo il nome dellacivica con cui Mauro Disi candiderà a sindaco della città di Poggio alle elezioni amministrative di giugno. Ieri pomeriggio l’ex vicesindaco della giunta Chienni ha rivelato alla cittadinanza il simbolo elettorale nel corso dell’inaugurazione del suo quartier generale in via Roma. Tante le persone presenti, dagli esponenti del centrodestra fino a storici elettori dem. "Il nostro è un simbolo semplice e chiaro - ha spiegato Di- perché chiarezza e trasparenza sono elementi che vogliamo mettere al centro della nostra. Allo stesso tempo vogliamo essere concreti e camminare a fianco di tutti i terranuovesi. Terranuova Futura è unache vuole guardare avanti per dare una prospettiva di ampio respiro al nostro paese. Non ...