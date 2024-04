Derby – Lazio abbattuta da un tiro Mancini

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 6 aprile 2024) Brutta partita, come quasi tutti i. Troppo importante la posta per potersi permettere di giocare bene. E così prevalgono i falli, anche quelli inutili, quelli cattivi, le scorrettezze, i cartellini gialli. E unseguitissimo, come quello di oggi tra Roma e, viene deciso da unmancino, undi testa di(che non segnava un gol da prima delle guerre puniche) che nessun laziale, Romagnoli e Marusic hanno lasciato passare rimanendo fermi, e che il solo Mandas è riuscito appena a deviare di pochi centimetri dentro la propria porta. Insomma, la Roma il gol l’ha fatto, lano. Per la verità, un gol l’ha fatto anche la, ma sul tabellone elettronico è durato soltanto mezzo minuto, poiché non solo l’arbitro e il ...