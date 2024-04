Derby di Roma | tensione Dybala-Guendouzi | la mossa dell’argentino – FOTO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 6 aprile 2024) Qualche attimo diin–Lazio nella ripresa, quando gli animi in campo si sono accesi conprincipali protagonisti.andgot into an altercation during thevs Lazio game… ??????took off his shin pad which has a photo of Argentina winning the World Cup against France to. ? pic.twitter.com/rgLA8ktjRP —