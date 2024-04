Derby di Roma | Mancini sventola una bandiera particolare – FOTO

(Adnkronos) – La Roma batte la Lazio 1-0 e vince il derby in calendario oggi per la 31esima giornata della Serie A 2023-2024. I giallorossi si aggiudicano la stracittadina con il gol di Mancini , a ... (seriea24)

Immobile punge la Roma: "Chi esulta con stile e chi no. Stagione devastante" - La Lazio perde anche il Derby (ha vinto la Roma 1-0, gol di Mancini) e per il capitano biancoceleste Ciro Immobile è un'altra serata amara. Il calciatore di Torre Annunziata ha analizzato la sfida ai ...areanapoli

"Gianni petrucci" - 00 Scontri tra tifosi prima di Roma-Lazio all'Olimpico, Derby infuocato dal mattino: un arresto tra I Romanisti Virgilio12:12Roma Lazio Bianca Derby Roma Lazio: il video degli scontri fuori ...newsnow

Derby Roma-Lazio, Tudor chiaro: “Ecco come bisogna scegliere i giocatori” - Poi quando incontri Roma e Juve tutto diventa un po’ più difficile. Poi non c’è Zaccagni che è importante, tutte cose che vanno analizzate. Non c’è da dare scuse, ma prepararsi forte per venerdì”.calciomercato