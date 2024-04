Derby della Capitale | scontri fuori dallo stadio | arrestato un capo ultrà della Lazio

(Di sabato 6 aprile 2024) AGI - Claudio Corbolotti, 57enne, è statodalla polizia in seguito agliavvenuti questa mattina davanti alloOlimpico di Roma, a poche ore dal, quando un gruppo di 200 tifosi biancocelesti, con il volto travisato, si è spostato da GiustiFarnesina verso il Bar River ed è stato affrontato da un centinaio di tifosi romanisti. Oltre a Corbolotti, soggetto conosciuto per la sua appartenenza al mondo dell'estrema destra, sono stati arrestati due tifosi giallorossi, tra cui una donna fermata dentro loper resistenza a pubblico ufficiale. Sono sei invece i ...

