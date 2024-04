Derby della Capitale | è già scontro tra ultrà Un arresto

(Di sabato 6 aprile 2024) AGI - Scontri traa poche ore dal. Un gruppo di 200 tifosiLazio, intorno alle ore 9.30 di questa mattina, con il volto travisato, si è spostato da GiustiFarnesina verso il Bar River: lì, circa 100 tifosi romanisti sono gli sono andati incontro per scontrarsi. I servizi di ordine pubblico preventivi, messi in atto dalla Questura di Roma fin dalla giornata di ieri, hanno consentito, in pochissimo tempo, di separare le due frange di tifosi, anche con il lancio di lacrimogeni. Un tifoso romanista di 41 anni è stato tratto indagli agenti del Distretto Ponte Milvio e sono già al vaglio le immaginiPolizia Scientifica che hanno ripreso tutto, per individuare ulteriori responsabilità. Nel corso ...

