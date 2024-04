Derby Avellino-Benevento | le indicazioni dell’Onms

(Di sabato 6 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPer i tifosi giallorossi sarà obbligatorio essere in possesso della tessera del tifoso delper acquistare i biglietti e assistere alcontro l’del prossimo 15 aprile. Lo ha suggerito l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive che ha indicato al Gos di adottare le seguenti prescrizioni: “Per l’incontro di calcio di Serie C ‘, in programma il 15 aprile 2024, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per residenti nella Provincia diesclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Calcio”; ...

