Derby ad altissima tensione | primi scontri fuori lo stadio | arrestato un romanista

(Di sabato 6 aprile 2024) Purtroppo le avvisaglie c’erano già state nei giorni scorsi e questa mattina la polizia è dovuta subito intervenire per separare i due gruppi di tifosi anche con un lancio di lacrimogeni Subito contri tra i tifosi di Roma e Lazio vicino alloOlimpico a poche ore dal, in programma alle 18. Coinvolti nel violento tafferuglio un gruppo di circa 200 tifosi tra laziali e supporter giallorossi. La polizia è intervenuta per separare i due gruppi, anche con un lancio di lacrimogeni. Nella concitazione del momento è stato ancheun tifoso della Roma che avrebbe lanciato una bomba carta contro le forze dell’ordine.tra tifoserie prima del– Notizie.com – Che sarebbe stato unadlo si era capito nella ...