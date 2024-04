De Rossi-Tudor | la prima volta dei rivoluzionari della panchina

Roma 5 aprile 2024 - Vigilia del derby , per il finale di questo trittico di sfide da mal di testa, che ha accolto Igor Tudor sulla panchina capitolina. Un battesimo del fuoco che culminerà proprio ... (sport.quotidiano)

sarà il derby dei subentrati e delle `prime volte` quello in programma domani alle ore 18:00. Prima stracittadina romana in assoluto per Tudor,... (calciomercato)